Максима Галкина исключили из “черного” списка Минкульта

Российского юмориста и телеведущего Максима Галкина исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Так, имя ведущего убрали из “черного” списка Минкульта. О чем свидетельствуют данные на сайте, которые были обновлены 21 июня.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Максим Галкин попал в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Юмористу был запрещен въезд на территорию нашей страны.
Позже в Службе безопасности Украины объяснили, почему Максим Галкин попал в “черный” список Минкульта. В ведомстве заявили, что юморист провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию Крыма Россией.
Стоит отметить, что Максим Галкин один из российских артистов, которые осудили полномасштабную войну в Украине, развязанную РФ. Вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми юморист перебрался в Израиль.
Он активно выступает против войны и осуждает действия власти РФ.
Более того, Галкин также призывает помогать украинским беженцам и делает это сам. Так, часть денег с его израильских концертов пойдет на помощь беженцам из Украины. Очевидно, что решение исключить юмориста из “черного” списка связано с его антивоенной позицией.