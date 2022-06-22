Максима Галкина исключили из “черного” списка Минкульта

Российского юмориста и телеведущего Максима Галкина исключили из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Так, имя ведущего убрали из “черного” списка Минкульта. О чем свидетельствуют данные на сайте, которые были обновлены 21 июня.

Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что Максим Галкин попал в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Юмористу был запрещен въезд на территорию нашей страны.

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Позже в Службе безопасности Украины объяснили, почему Максим Галкин попал в “черный” список Минкульта. В ведомстве заявили, что юморист провоцирует сепаратистские настроения и поддерживает оккупацию Крыма Россией.

Стоит отметить, что Максим Галкин один из российских артистов, которые осудили полномасштабную войну в Украине, развязанную РФ. Вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой и детьми юморист перебрался в Израиль.

Он активно выступает против войны и осуждает действия власти РФ.

Более того, Галкин также призывает помогать украинским беженцам и делает это сам. Так, часть денег с его израильских концертов пойдет на помощь беженцам из Украины. Очевидно, что решение исключить юмориста из “черного” списка связано с его антивоенной позицией.