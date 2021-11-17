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Sony Pictures представила второй трейлер Человека-паука: Нет пути домой

17 ноября 2021, 09:31
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Sony Pictures представила второй трейлер Человека-паука: Нет пути домой

Американская кинокомпания Sony Pictures представила второй официальный трейлер фильма Человек-паук: Нет пути домой.

В трейлере продолжили раскрывать сюжет. Так, после неудачного заклинания Доктора Стрэнджа в мир Marvel смогли попасть другие персонажи — злодеи из предыдущих экранизаций. Все они сражались с Человеком-пауком в ранних кинолентах.

В видео показали Зеленого гоблина, Электро, Песочного человека, Ящера и Доктора Осьминога.

Из трейлера понятно, что Человек-паук постарается исправить ошибку и попытается отправить их всех обратно, однако ему предстоит пойти против Доктора Стрэнджа и объединится вместе с Доктором Осьминогом.

Человек-паук: Нет пути домой — третий фильм о Человеке-пауке кинематографической вселенной Marvel. Роль главного героя Питера Паркера сыграет Том Холланд.

Фильм появится в кинотеатрах уже 17 декабря.

Первый трейлер Человека-паука: Нет пути домой представили 24 августа. В нем рассказывается о том, что Питер Паркер не смог скрыть от общественности то, что является супергероем. Из-за этого он обратился за помощью к Доктору Стрэнджу, попросив его заставит всех забыть о связи Паркера с Пауком.

За первые сутки трейлер установил новый рекорд по количеству просмотров — 355,5 млн просмотров.

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Теги
Marvel , Людина-павук , Трейлер
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