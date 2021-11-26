25 ноября в Украине состоялась премьера художественного фильма Ридли Скотта Дом Gucci. В кинотеатрах вовсю идут сеансы киноленты, а поскольку впереди выходные, рекомендуем и вам ее к просмотру.

Пять причин посмотреть фильм Дом Gucci — далее в материале.

Сюжет

В основе сюжета книга Сары Гей Форден Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности. История разворачивается вокруг реальных событий — внутрисемейного конфликта, а именно убийства Маурицио Гуччи. Внука основателя всемирно известного бренда убили в 1995 году по заказу его экс-супруги Патриции Реджани.

Интересно то, что сама семья Гуччи раскритиковала киноленту, заявив, что создатели фильма перешли все границы, поскольку украли семейную идентичность и конфиденциальность.

Актерский состав

Актерский состав не может не порадовать. Ведь на экранах перед зрителями появятся Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето и Аль Пачино в главных ролях.

Леди Гага играет Патрицию Реджани, Адам Драйвер — Маурицио Гуччи, Джаред Лето — Паола Гуччи, а Аль Пачино — Альдо Гуччи.

Также в киноленте снялись Джереми Айронс, Сальма Хайек, Джек Хьюстон, Рив Карни и Каммиль Коттен.

Стоит отдать должное Леди Гаге, поскольку ее актерская игра не оставит равнодушным никого. Так что посмотреть Дом Gucci — еще один повод насладиться мастерством любимых звезд.

Целостность киноленты

Поскольку в фильме рассказывается история семьи всемирно известного модного бренда, то костюмы актеров, впечатляющие локации и интерьерные композиции в кадре выглядят эффектно, стильно и дорого.

Каждая минута киноленты буквально просится на холст, ее хочется смотреть как можно дольше.

Сначала зритель переносится в Милан 1970-х годов, потом Нью-Йорк — 1980-х, на виллу Альдо Гуччи, ферму семьи и многие другие локации.

Весь фильм сопровождается знаменитыми треками музыкальных легенд.

Ридли Скотт

Ридли Скотт — создатель многих прославленных фильмов. На его счету такие киноленты как Бегущий по лезвию, Гладиатор, Ганнибал, Гангстер, Убийство Кеннеди, Марсианин, Все деньги мира, Убийство в Восточном экспрессе и многие другие.

Чем не повод посмотреть еще один фильм от гениального режиссера.

Отзывы

Несмотря на то, что в нашей стране премьера киноленты состоялась только 25 ноября, украинские зрители уже делятся своими отзывами. Киноманы разделились на два лагеря, кому-то фильм понравился с первой минуты, а кто-то считает его затянутым, поскольку его продолжительность 157 минут.

Однозначно, равнодушным Дом Gucci не оставил никого, а свой вердикт вы сможете оставить лишь лично просмотрев его.