Всего 35 лет разницы: основатель Pink Floyd Уотерс женился в пятый раз

Один из основателей известной рок-группы Floyd 78-летний Роджер Уотерс женился на своем водителе 43-летней Камилле Чавис.

Радостной новостью музыкант поделился в Instagram.

— Я так счастлив, — отметил Уотерс.

Согласно данным издания, влюбленные отпраздновали свадьбу в Хэмптоне в Нью-Йорке, где в Уотерса есть особняк.

Еще в 2018 году музыкант в интервью аргентинскому изданию Infobae рассказал, что он познакомился с Чавис в 2016-м. Тогда ее наняли как личного водителя для Уотерса на фестивале Coachella.

Для Роджера Уотерса этот брак стал пятым. С 1968 по 1975 год он был женат на английской художнице по керамике Джуди Трим. Они были знакомы еще с детства. С 1976 по 1992 год музыкант был женат на британской аристократке Кэролайн Кристи. У пары за это время родились двое детей: Гарри и дочь Индия. В 1993 году Уотерс женился на актрисе Присцилле Филлипс. В этом браке у него родился сын Джек. Однако в 2001 году пара рассталась. В 2004 году Роджер обручился с актрисой Лори Дернинг, но только в 2012-м они поженились, а уже через три года пара оформила развод.