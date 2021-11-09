Английский футболист Дэвид Бекхэм показал, как рисует новогоднюю елку. Вместо кисти мужчина использует мяч.
В Instagram Дэвид обнародовал видео, на котором показал мастер-класс по рисованию елки. Он окунает футбольный мяч в краску и целится в большое полотно на стене.
На видео 46-летний футболист предстал с обнаженным торсом и в белых штанах, которые впоследствии заляпал краской.
— На работе сегодня царил беспорядок, — подписал он видео.
В комментариях его жена, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поинтересовалась, когда муж повторит трюк дома.
— Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку? — написала она.
Подписчики также оценили видео.
- Гениально.
- За этим можно наблюдать вечно.
- Это рождественская елка?
- Твой удар по прежнему самый лучший и точный.
- Можно записаться на мастер-класс?
- Торс покрытый краской, очень сексуально.
- Возвращайся в Манчестер Юнайтед.
- Тоже хочу елку, нарисованную вами.
- Прекрасная форма. — Пишут в комментариях Дэвиду.
Дэвид Бекхэм — легенда футбола, икона стиля, секс-символ, примерный муж и любящий отец. Он играл в футбол 22 года, выиграл множество наград и титулов. В 2013 году мужчина завершил карьеру.
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