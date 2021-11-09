Английский футболист Дэвид Бекхэм показал, как рисует новогоднюю елку. Вместо кисти мужчина использует мяч.

В Instagram Дэвид обнародовал видео, на котором показал мастер-класс по рисованию елки. Он окунает футбольный мяч в краску и целится в большое полотно на стене.

На видео 46-летний футболист предстал с обнаженным торсом и в белых штанах, которые впоследствии заляпал краской.

— На работе сегодня царил беспорядок, — подписал он видео.

В комментариях его жена, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поинтересовалась, когда муж повторит трюк дома.

— Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку? — написала она.

Подписчики также оценили видео.

Гениально.

За этим можно наблюдать вечно.

Это рождественская елка?

Твой удар по прежнему самый лучший и точный.

Можно записаться на мастер-класс?

Торс покрытый краской, очень сексуально.

Возвращайся в Манчестер Юнайтед.

Тоже хочу елку, нарисованную вами.

Прекрасная форма. — Пишут в комментариях Дэвиду.

Дэвид Бекхэм — легенда футбола, икона стиля, секс-символ, примерный муж и любящий отец. Он играл в футбол 22 года, выиграл множество наград и титулов. В 2013 году мужчина завершил карьеру.

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