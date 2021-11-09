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Руки остались чистыми: полуголый Дэвид Бекхэм нарисовал новогоднюю елку

9 ноября 2021, 17:10
Каріна Зуєва редактор раздела Lifestyle
Дэвид Бекхэм
Источник: Depositphotos

Английский футболист Дэвид Бекхэм показал, как рисует новогоднюю елку. Вместо кисти мужчина использует мяч.

В Instagram Дэвид обнародовал видео, на котором показал мастер-класс по рисованию елки. Он окунает футбольный мяч в краску и целится в большое полотно на стене.

На видео 46-летний футболист предстал с обнаженным торсом и в белых штанах, которые впоследствии заляпал краской.

— На работе сегодня царил беспорядок, — подписал он видео.

В комментариях его жена, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поинтересовалась, когда муж повторит трюк дома.

— Когда ты начнешь рисовать нашу семейную рождественскую открытку? — написала она.

Подписчики также оценили видео.

  • Гениально.
  • За этим можно наблюдать вечно.
  • Это рождественская елка?
  • Твой удар по прежнему самый лучший и точный.
  • Можно записаться на мастер-класс?
  • Торс покрытый краской, очень сексуально.
  • Возвращайся в Манчестер Юнайтед.
  • Тоже хочу елку, нарисованную вами.
  • Прекрасная форма. — Пишут в комментариях Дэвиду.

Дэвид Бекхэм — легенда футбола, икона стиля, секс-символ, примерный муж и любящий отец. Он играл в футбол 22 года, выиграл множество наград и титулов. В 2013 году мужчина завершил карьеру.

Детальную историю успеха Дэвида Бекхэма — читайте на Фактах ICTV.

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