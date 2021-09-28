Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что, борясь с облысением, прибег к операции — пересадке волос на голове.

По словам кутюрье, проблемы с облысением у него начались еще в юности — в 23 года.

— Я начал терять свои волосы из-за большого количества тестостерона. Соответственно, нужно было что-то с этим делать, — рассказал Андре Тан.

В то время дизайнер начал припекать волосы азотом, однак результата на долго не хватало. Затем кто-то из звезд ему посоветовал попробовать процедуру мезотерапии, однако и она особо не помогла.

В результате Андре Тан решился на операцию по пересадке волос, которую сделал в Стамбуле (Турция). Стоимость процедуры — от €1500.

— Если бы я знал, что это будет так больно и тяжело, я бы никогда в жизни на это не пошел. Во-первых, операция идет девять часов, во-вторых — очень больно, когда отходит наркоз. Я очень отек, мой организм отреагировал вот так. Я был похож на сильно пьющего мужчину. Спустя три месяца все начало потихоньку только заростать, — поделился дизайнер.

В своем Instagram дизайнер часто делится модными советами. Так, недавно Андре Тан посоветовал осенний гардероб для девушек plus size. Также он показал примеры модных вещей, которые смогут дополнить любой эффектный образ.