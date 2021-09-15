Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что может испортить ваш стиль и назвал антитренды осени 2021 года.

Кутюрье отметил, что не стоит нарушать правила многослойности. И первый слой в осенних образах не должен быть плотнее второго, иначе будет много складок, и в целом — неряшливый вид.

— В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху — куртку, жакет или стильный плащ. Так вы выиграете на контрасте фактур, — сказал Андре Тан.

Дизайнер подчеркнул, что черные колготки необходимо заменить цветными или в принт, поскольку именно они являются трендами этой осени.

— Черный плотный капрон с россыпью белого горошка, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара. Вариантов множество, — сказал кутюрье.

Модельер также отметил, что черный монолук приравнивается к осенней депрессии. И не стоит самостоятельно себя загонять в апатию и сезонную хандру, лучше — добавить красок в повседневность.

— Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову, — порекомендовал Андре Тан.

Также он посоветовал не бояться экспериментов, порекомендовав в этом случае опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, то предметы гардероба будут гармонировать между собой и не будут выбиваться из общей концепции лука.

Кроме того, Андре Тан сказал, что хватит заправлять вещи, для которых это неуместно. Также он отметил, что такой способ не всегда стройнит.

— Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешенны, — подытожил модельер.

Ранее Андре Тан показал, какая обувь будет в моде осенью 2021 года. Дизайнер подчеркнул, что на этом предмете гардероба экономить нельзя.