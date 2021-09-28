Украинский дизайнер одежды Андре Тан посоветовал стильный осенний гардероб для девушек plus size.

На личной странице в Instagram он показал примеры модных вещей, которые смогут дополнить любой эффектный образ.

Модельер отметил, что в осеннем гардеробе девушек plus size обязательно должен быть брючный костюм. При выборе брюк стоит обратить внимание на прямые модели.

— Наиболее выгодно на пышных девушках будут смотреться прямые модели брюк. Обратите внимание на брюки со стрелками или любой другой вертикальной отделкой. Пиджак должен быть структурный, хорошо держащий форму, — добавил Андре Тан.

Отличной базой осеннего гардероба является лаконичный трикотаж, поскольку девушкам plus size не стоит выбирать свитеры и кардиганы крупной вязки. Если есть возможность, Андре Тан советует приобрести джемпер из кашемира.

Дизайнер уверен, что холодное время года — это не повод забывать о женственности. Более того, юбки и платья в сочетании с осенними грубыми ботинками или сапогами с высоким голенищем выглядят очень стильно.

— Я бы рекомендовал приобрести юбку плиссе или любую модель на запах. Выбирайте изделия из плотных тканей, — написал Андре Тан.

В осеннюю капсулу отлично впишется любимый всеми тренч. Идеальной станет длина ниже середины икры. Пояс подчеркнет талию и создаст силуэт “песочные часы”.

В выборе пальто нет каких-то жестких ограничений, но лучше обходить стороной модель “кокон”, избегать гипер-оверсайз, слишком дутых вариантов или, наоборот, куцых облегающих курткок.

При выборе обуви девушкам over size важно следить, чтобы верх ботильонов и сапог не заканчивался на самом широком месте ног (икр или лодыжек). А сделать ноги визуально стройнее помогут модели с широким голенищем или свободным верхом.

Разнообразить осенний гардероб помогут однотонные и принтованные платки. Также Андре Тан советует экспериментировать со шляпами и шапками, поскольку это очень стильно.

Фото: Андре Тан