Український дизайнер Андре Тан розповів, що, борючись із облисінням, вдався до операції – пересадки волосся на голові.

За словами кутюр’є, проблеми з облисінням у нього почалися ще в юності – в 23 роки.

– Я почав втрачати своє волосся через велику кількість тестостерону. Відповідно, потрібно було щось із цим робити, – розповів Андре Тан.

На той час дизайнер почав припікати волосся азотом, проте результату на довго не вистачало. Згодом хтось із зірок йому порадив спробувати процедуру мезотерапії, однак і вона особливо не допомогла.

У результаті Андре Тан зважився на операцію з пересадки волосся, яку зробив у Стамбулі (Туреччина). Вартість процедури – від €1500.

– Якби я знав, що це буде так боляче і важко, я б ніколи в житті на це не пішов. По-перше, операція триває дев’ять годин, по-друге – дуже боляче, коли відходить наркоз. Я дуже набряк, мій організм відреагував ось так. Я був схожий на чоловіка, який часто буває напідпитку. Через три місяці все почало потихеньку тільки заростати, – поділився дизайнер.

У своєму Instagram дизайнер часто ділиться модними порадами. Так, нещодавно Андре Тан порадив осінній гардероб для дівчат plus size. Також він показав приклади модних речей, які зможуть доповнити будь-який ефектний образ.