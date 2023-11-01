Нацотбор на Евровидение 2024 получит нововведение в виде дополнительного финалиста, выбранного зрительским голосованием. Об этом рассказала глава делегации Украины на Евровидении Оксана Скибинская.

Она разъяснила, что сначала музыкальный продюсер Дмитрий Шуров прослушает все заявки, поступившие от участников конкурса. В этом году успели податься чуть меньше 400 претендентов. Из них будет сформирован длинный и короткий список — по 20 и 10 конкурсантов соответственно. Участники короткого списка споют в финале вместе с одним именем из длинного списка. Дополнительного финалиста определят зрители.

— Те, кто вошел в длинный список, но не попал в финал, примет участие в онлайн-голосовании. Оно будет абсолютно бесплатным для украинцев, — отметила Оксана Скибинская в разговоре с Радио Проминь.

С платформой для голосования еще определяются, однако известно, что слушатели смогут услышать все песни лонг-листа и выбрать лучшую. Именно ее исполнитель, исполнительница или группа станут дополнительным — одиннадцатым — участником финала Нацотбора, который состоится в феврале 2024 года.

Сейчас смотрят

— Мы хотели в этом году расширить количество финалистов, ведь, к сожалению, полуфиналов нет. Поэтому это станет дополнительным этапом, на котором украинцы смогут послушать все песни из лонг-листа и отдать свой выбор в пользу еще одного финалиста, — добавила Скибинская.

Онлайн-голосование должно состояться в декабре. Схема проведения конкурса будет привычной: шоу в прямом эфире, где прозвучат песни от 11 предентентов на право представлять Украину на Евровидении 2024 в Мальме. Члены жюри выставят свои оценки, затем к ним добавят оценки от зрителей.

Главное условие проведения финала Нацотбора — безопасность, учитывая военное положение в стране. Поэтому сейчас определяются с локацией и форматом проведения конкурса. Прошлогодний отбор проводили в метро.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Украину на Детском Евровидении 2023 в Ницце (Франция).