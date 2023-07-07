Когда пройдет Евровидение 2024 — даты конкурса

Организаторы Евровидения 2024 назвали даты первого и второго полуфиналов, а также финала конкурса.
В этом году музыкальный конкурс будет принимать Швеция. Уже известно, что Евровидение 2024 в третий раз пройдет в Мальме.
Когда пройдет Евровидение 2024:
- первый полуфинал — 7 мая 2024 года
- второй полуфинал — 9 мая 2024 года
- финал — 11 мая 2024 года
Победительницей Евровидения 2023 стала Loreen с песней Tattoo. Это уже вторая победа певицы на музыкальном конкурсе, она также завоевала хрустальный микрофон в 2012 году с песней Euphoria.
Это второй случай в истории конкурса, когда участнику удалось дважды одержать победу на Евровидении. Ранее это удалось только ирландцу Джонни Логану.