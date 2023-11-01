Нацвідбір на Євробачення 2024 матиме нововведення у вигляді додаткового фіналіста, обраного глядацьким голосуванням. Про це розповіла голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Вона розʼяснила, що спочатку музичний продюсер Дмитро Шуров прослухає усі заявки, що надійшли від учасників конкурсу. Цьогоріч встигли податися трохи менше 400 претендентів. З них буде сформовані довгий та короткий список – по 20 та 10 конкурсантів відповідно. Учасники короткого списку заспівають у фіналі разом з одним іменем з довгого списку. Додаткового фіналіста визначать глядачі.

– Ті, хто увійшов до довгого списку, але не потрапив до фіналу, візьмуть участь в онлайн-голосуванні. Воно буде абсолютно безплатним для українців, – зазначила Оксана Скибінська в розмові з Радіо Промінь.

З платформою для голосування ще визначаються, проте відомо, що слухачі зможуть почути всі пісні лонгліста та обрати найкращу. Саме її виконавець, виконавиця чи гурт стануть додатковим – одинадцятим – учасником фіналу Нацвідбору, що відбудеться в лютому 2024 року.

Зараз дивляться

– Ми хотіли цього року розширити кількість фіналістів, адже, на жаль, півфіналів немає. Тому це стане додатковим етапом, на якому українці зможуть послухати всі пісні з лонгліста та віддати свій вибір на користь ще одного фіналіста, – додала Скибінська.

Онлайн-голосування має відбутися в грудні. Схема проведення конкурсу буде звичною: шоу в прямому ефірі, де прозвучать пісні від 11 предентентів на право представляти Україну на Євробаченні 2024 в Мальме. Члени журі виставлять свої оцінки, потім до них додадуть оцінки від глядачів.

Головна умова проведення фіналу Нацвідбору – безпека з огляду на воєнний стан в країні. Тож зараз визначаються з локацією та форматом проведення конкурсу. Минулорічний відбір проводили в метро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2023 в Ніцці (Франція).