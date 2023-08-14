Жена певца Сергея Бабкина, которая также является менеджером его группы 5’nizza, объяснила, почему артист поет русскоязычные песни в туре по США.

Хейт в сторону Бабкина посыпался после того, как певица Анастасия Приходько показала в своем недавнем интервью Алине Доротюк видео, на котором артист в сине-желтом наряде исполняет песню Я солдат.

Снежана решила расставить все точки над і, отметив, что Сергей Бабкин и 5’nizza — разные проекты.

— Песня Солдат у 5’nizza и песня Солдат у Бабкина – это разные песни. 5’nizza не исполняет украиноязычного Солдата, Бабкин не поет русскоязычного. Группе 5’nizza 23 года. 90% песен — на русском. У нас благотворительный тур группы 5’nizza, — объяснила супруга певца.

Она добавила, что у парней сейчас нет времени на оправдания перед кем-либо, поскольку они свое время проводят с пользой для ВСУ. Также Снежана показала, какие сообщения получает по этому поводу. В них ей и супругу желают смерти.

— А еще вот так сегодня выглядит мой Direct. Это большая катастрофа, которая несется в нашей стране. Дорогие мои украинцы, если хотите кого-то съесть, съешьте себя, — подчеркнула Бабкина.

Фото: Снежана Бабкина