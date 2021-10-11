Кассовые сборы фильма не время умирать с Дэниелом Крейгом достигли $313 млн во всем мире. Лента стала лидером на всех кинорынках, хотя ожидания аналитиков в начале премьеры не оправдались.

За первый уикенд картина собрала $56 млн вместо ожидаемых $60.

Но несмотря на это, Не время умирать уже входит в десятку самых кассовых фильмов 2021 года, оставив позади Круэллу, Тихое место 2 и Круиз по джунглям. Вскоре он имеет все шансы обойти и Черную вдову.

Стоит отметить, что бюджет производства составил от $250 до 300 млн без учета масштабного маркетинга.

Напомним, что мировая премьера нового Джеймса Бонда состоялась в Лондоне 29 сентября. Это пятый и последний фильм об агенте 007 с участием Крейга в главной роли.

По сюжету киноленты агент 007 уволился с Ми-6 и отправился жить на Ямайку. Однако долго наслаждаться покоем в Бонда не получилось, и он снова вынужден спасать мир. На этот раз злодей похитил ученого, чтобы тот создал сверхмощное смертельное оружие.

Режиссером фильма стал Кэри Фукунага. Продюсер франшизы Барбара Брокколи сказала, что замену главному герою начнут искать только в следующем году.