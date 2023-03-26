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Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом: когда ждать первенца

26 марта 2023, 10:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дэниэл Рэдклифф
Источник: Getty Images

Актер Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом — его возлюбленная Эрин Дарк беременна. Пара станет родителями уже к концу 2023 года.

Сейчас Дэниелу 33 года, и его вторая половинка на 5 лет старше. Они вместе уже 10 лет, а познакомились актеры на съемках фильма Убей своих любимых в 2013 году. В картине пара играла влюбленных.

Ранее Рэдклифф заявлял, что хочет видеть своих детей на съемочной площадке, как это делает он и его возлюбленная.

Сейчас смотрят

— Я хочу, чтобы мои дети — если и когда они появятся — были на съемочных площадках, — признался актер.

У коллеги Дэниела Руперта Гринта, который сыграл Рона Уизли в Гарри Поттере, уже есть трехлетняя дочь.

Напомним, что продолжение легендарной франшизы уже не за горами — Warner Brothers приступила к разработке нового фильма Гарри Поттер и Проклятое дитя. Вполне возможно, что Рэдклифф и Гринт снова примеряют мантии и возьмут в руки волшебные палочки. Правда, официального подтверждения от актеров не поступали. Основой картины станет пьеса, которая активно радует публику с 2016 года.

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Источник
Mirror
Теги
вагітність Денієл Редкліфф
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