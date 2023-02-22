Писательница Джоан Роулинг украла рукопись первого романа о Гарри Поттере у своего мужа-абьюзера. Он хотел, чтобы Джоан осталась с ним, и шантажировал книгой.

Речь идет о репортере португальского телевидения Хорхе Арантесе ‒ он спрятал и угрожал сжечь ценную историю.

Узнав, где находится рукопись, Джоан тайно копировала по несколько страниц в день, чтобы уберечь работу.

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Роулинг вышла замуж за Арантеса в 1992 году после встречи с ним в баре в Португалии, куда она переехала работать учителем после смерти матери. Впрочем, счастливого брака у писательницы так и не было.

‒ Он обыскивал мою сумочку каждый раз, когда я приходила домой, а у меня не было ключа от входной двери. Это ужасный образ жизни, тем не менее рукопись продолжала расти, я продолжала писать, ‒ заявила Джоан.

Однако, ее работа стала еще одним рычагом контроля ‒ Арантес знал, насколько роман дорог для нее.

Так, писательница нашла книгу, и брала по несколько страниц в день, чтобы сделать копию. Она боялась, что во время разлуки муж сожжет эту работу.

Мир волшебников постоянно разрастается ‒ уже ведется разработка нового фильма Гарри Поттер и Проклятое дитя. Пока до съемок еще очень далеко, но в Warner Brothers надеются, что к актерскому составу присоединится Дэниел Рэдклифф.