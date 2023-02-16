Киностудия Warner Brothers приступила к разработке нового фильма Гарри Поттер и Проклятое дитя. Картина будет создана по мотивам книг Джоан Роулинг, которая является создателем вселенной о волшебниках.

Правда, в основу ляжет история из одноименной пьесы, которой развлекают поклонников Поттера с 2016 года, и вполне успешно.

За 10 лет доминирования на экранах франшиза о Гарри Поттере заработала в международном прокате более $11 млрд.

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— В настоящее время Warner Bros изучают, как перенести Проклятое дитя на большой экран. Идея интересовала компанию с момента популярности пьесы. — заявил источник The Sun.

Произведение могли экранизировать и раньше, но ресурсы компании шли на создание франшизы Фантастические твари.

По заявлению инсайдера, разработка фильма идет полным ходом — компания обсуждает следующие шаги — к примеру, привлечь главных звезд вселенной. Речь идет о Дэниеле Рэдклиффе, но к этому еще очень далеко.

— Все, кто работает в мире Гарри, хотят, чтобы Дэниел вернулся, но сначала им нужно согласовать план количества фильмов, переработанный сценарий и бюджет, добавил источник.

Вполне возможно, что спектакль Проклятое дитя можно будет превратить в целых два фильма.

Есть все шансы на возвращение Рэдклиффа в роль Поттера — актер вместе с Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом уже успели воссоединиться для специального выпуска о Гарри в честь 20-летия первого фильма.