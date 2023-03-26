Деніел Редкліфф уперше стане батьком: коли чекати на первістка

Актор Деніел Редкліфф уперше стане батьком – його кохана Ерін Дарк вагітна. Пара стане батьками вже до кінця 2023 року.

Зараз Деніелу 33 роки, і його друга половинка на 5 років старша. Вони разом уже 10 років, а познайомилися актори на зніманнях фільму Убий своїх коханих у 2013 році. У картині пара грала закоханих.

Раніше Редкліфф заявляв, що хоче бачити своїх дітей на знімальному майданчику, як це робить він і його кохана.

Зараз дивляться

– Я хочу, щоб мої діти – якщо і коли вони з’являться – були на знімальних майданчиках, – зізнався актор.

У колеги Деніела Руперта Грінта, який зіграв Рона Візлі в Гаррі Поттері, вже є трирічна донька.

Нагадаємо, що продовження легендарної франшизи вже не за горами – Warner Brothers розпочала розробку нового фільму Гаррі Поттер і Прокляте дитя. Цілком можливо, що Редкліфф і Грінт знову приміряють мантії й візьмуть до рук чарівні палички. Щоправда, офіційного підтвердження від акторів не надходило. Основою картини стане п’єса, яка активно радує публіку з 2016 року.