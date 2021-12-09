Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые публично представила своего бойфренда Дениса.

На личной странице в Instagram она обнародовала фотографию с любимым. В кадре певица сидит на его коленях.

Alyona Alyona призналась, что после первой встречи они с Денисом практически не разъединялись.

– Я влюбилась в разбойника! Сложилось так, что с нашей первой встречи мы с Денисом больше не разъединялись. С каждым днем ​​становилось меньше сомнений в том, что Денис – мой человек. С уверенностью говорю, что противоположности притягиваются. У двух совершенно разных, на первый взгляд, людей, действительно в голове есть много общего, и именно это объединяет, — написала певица.

Alyona Alyona добавила, что за 10 месяцев их отношения стали уже достаточно крепкими. Певица уверена, что вместе они выдержат любые испытания.

– Я хочу всем представить Дениса. Это творческий, креативный, очень веселый и очень провокационный парень. Но в то же время он очень добрый, супернежный и суперискренний парень, которого я люблю, — написала артистка.

Недавно Alyona Alyona рассказала о начале отношений с Денисом. Предложение быть вместе от любимого поступило к ней на День святого Валентина.

Утром 14 февраля Денис оставил мягкую игрушку и большой киндер-сюрприз. Внутри подарка Alyona Alyona нашла их общее фото с подписью: Будь моей. Также там были жвачки Love is, сердечки и ручка в форме кролика.

Отношения пары начались еще в феврале 2021 года. Alyona Alyona долго скрывала своего любимого от широких масс. Денис — начинающий репер и блогер, он снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.