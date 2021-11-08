Ноябрь — богатый на кинопремьеры месяц. Многие фильмы 2021 наконец-то дождались своего выхода. В этом месяце в кинотеатрах Украины будут доступны как супергеройский фильм от Marvel, так охотников на приведения от Sony.

Факты ICTV собрали лучшие кинопремьеры ноября 2021, которые стоит посмотреть.

Вечные (боевик/фентези)

Это новый фильм, созданный на основе комиксов Marvel. Сюжет расскажет о суперлюдях, которые тайно оберегали человечество от девиантов. Однако, последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

Дата выхода: 4 ноября

Кошачьи миры Луиса Уэйна (драма/история)

В главной роли — известный актер Бенедикт Камбербэтч, который становится главой семьи после смерти своего отца. Ему нужно ухаживать за матерью и сестрами, но его тянет к написанию картин и изучению электричества. После огромной череды потрясений, он начинает рисовать картины с антропоморфными котами, которые сделают его всемирно известным.

Дата выхода: 11 ноября

Память (драма/фэнтези)

В главной роли — Тильда Суинтон. По сюжету, она приезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за сестрой, которая находится в состоянии сна. Новая локация очень загадочная — спустя время главная героиня и сама перестанет видеть грань между сном и реальностью.

Дата выхода: 11 ноября

Исчезнувший (детектив, драма, триллер)

Главную роль сыграет Джеймс Макэвой, который узнает о пропажи собственного сына в детском лагере. Ожидаемо, зацепок по делу нет, а детективы не спешат с расследованием. Мужчина берет эту задачу в свои руки, чтобы найти своего ребенка и наказать виновников.

Дата выхода: 11 ноября

Охотники за привидениями: Наследники (фэнтези/комедия)

Отличный фильм для всей семьи, который развеселит как детей, так и их родителей. В картине снялся Билл Мюррей, а также Финн Вулфхард, известен по сериалу Очень странные дела от Netflix. Это полноценное продолжение двух предыдущих фильмов, где юные дети узнают, что их семья связан с охотниками за привидениями.

Дата выхода: 19 ноября

Дом Gucci (криминал/драма)

Криминальная драма и триллер Дом Gucci основана на реальных событиях. Картина расскажет об истории любви, предательства, мести и жестоком убийстве. Актерский состав удивляет — Леди Гага, Джаред Лето, Адам Драйвер и Сальма Хайек.

В прокате: с 25 ноября.