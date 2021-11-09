В сети появился финальный трейлер фильма Охотники за привидениями: Наследники. Компания Sony показала последний ролик перед выходом картины 18 ноября.

В фильме снялись Пол Радд, Маккенна Грейс, Финн Вулфхард и Кэрри Кун, которые продолжат дело оригинальных охотников за привидениями. Подростки узнают, что их дедушка занимался борьбой с паранормальными явлениями — они находят его автомобиль Ecto-1 и знаменитые бластеры. Теперь судьба всей планеты на плечах главных героев.

Финальный трейлер Охотников за привидениями показал давно знакомых существ из оригинальных частей. Правда, Слизень выглядит несколько иначе. В ролике также показали зефирных человечков Стэй Пафт, которые также активно будут участвовать в развитии сюжета.

Картина должна соответствовать оригинальному повествованию — режиссером выступил Джейсон Райтман — сын Айвана Райтмана, постановщика первых частей Охотников за привидениями.

Критики уже оценили фильм — на агрегаторе RottenTomatoes красуется оценка в 73/100, основанная на мнении 44 экспертов. По этим итогам можно сказать, что хоть фильм и не превзойдет предыдущие части, но и не провалится в кинопрокате.

Ноябрь порадует киноманов обилием новых картин, которые станут доступными в кинотеатрах. Уже в последнем месяце осени состоится премьера супергеройского фильма от Marvel, а также драмы о доме моды Gucci.

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