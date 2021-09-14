Участница МастерШеф. Профессионалы Стелла Клименко умерла в возрасте 30 лет от остановки сердца.

Об этом сообщила ее подруга и блогер Лера Корф.

Девушка опубликовала трогательные кадры, как она отдыхает со Стеллой. По словам Леры, она все еще не верит в то, что ее подруги больше нет.

— Это не Covid-19. У Стеллы остановка сердца, в ее юном возрасте. Это то, что выбивает меня из колеи. Я не могу представить себе, как это произошло, — отметила Корф.

Она добавила, что Стелла умерла, когда находилась в отпуске в Египте. Семьи девушки нужна финансовая помощь для репатриации.

— Стелла находилась в отпуске. Буквально вчера она должна была вернуться домой, — отметила Лера Корф.