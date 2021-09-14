Умерла участница реалити-шоу МастерШеф. Профессионалы Стелла Клименко. У кулинара остановилось сердце.

Об этом сообщил ее товарищ и участник МастерШеф Николай Люлько.

— Ты была мне хорошим другом! Ты была прекрасной коллегой! Ты наша зажигалочка! Мы с тобой прошли многое! За плечами у нас сотни крутых блюд, много мастер-классов и очень нелегкий проект МастерШеф. Профессионалы! Я до последнего верил в чудо и ждал тебя сегодня на работу! Но ты не пришла, — написал Люлько.

Известно, что у Стеллы остановилось сердце, однако пока неизвестна точная причина смерти.

В июне Стелла Клименко покинула шоу МастерШеф из-за Covid-19. Информацию об остановке сердца подтвердила мама Стеллы Ольга Клименко.

— 13 сентября 2021. Остановка сердца. Никакого коронавируса. Информация о прощания со Стеллой будет на ее странице в Facebook, — отметила Ольга Клименко.

Что известно о Стеллу Клименко

Стелла развивала свой бизнес по изготовлению соусов, маринадов, конфитюров и варенья. Работать на кухне она начала в 16 лет. Несмотря на то, что она по образованию архитектор, кулинария стала ее главной страстью. Девушка успела поработать в Азии, Польше. Она открывала заведения во Львове. Была бренд-шефом в ресторане за рубежом.

В 2021 году она стала участницей реалити-шоу МастерШеф. Профессионалы. Там она подружилась с другим участником Николаем Люлько, который в итоге победил на проекте. После этого она работала под его руководством в ресторане Аляска в Киеве.