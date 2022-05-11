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Музыка

Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2022

11 мая 2022, 08:30
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Где смотреть второй полуфинал Евровидения 2022

В четверг, 12 мая, в Турине (Италия) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Свои конкурсные номера покажут представители 18 стран. Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2022 – дальше в материале.

Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также конкурс можно будет смотреть на онлайн-площадках:

Отметим, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия).

В целом, в мероприятии принимают представители 40 стран. Финал Евровидения 2022 состоится в субботу, 14 мая. На сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.

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Теги
Евровидение, Онлайн трансляція
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