В четверг, 12 мая, в Турине (Италия) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение 2022.

Свои конкурсные номера покажут представители 18 стран. Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2022 – дальше в материале.

Прямая трансляция второго полуфинала Евровидения 2022 начнется в 22.00 на телеканале UA: Культура.

Также конкурс можно будет смотреть на онлайн-площадках:

Отметим, что международный песенный конкурс Евровидение в 2022 году проходит в Турине (Италия).

В целом, в мероприятии принимают представители 40 стран. Финал Евровидения 2022 состоится в субботу, 14 мая. На сцене встретятся по десять участников из первого и второго полуфиналов, а также страны Большой пятерки.