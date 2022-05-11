У четвер, 12 травня, в Турині (Італія) відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Свої конкурсні номери покажуть представники 18 країн. Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2022 – далі у матеріалі.
Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2022 розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура.
Також конкурс можна буде дивитися на онлайн-майданчиках:
- на офіційному Facebook-акаунті Євробачення;
- на сайті Суспільне Культура;
- на сайті Суспільне Євробачення;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у додатку Дія (Послуги – Дія.TV – Канал UA: Культура).
Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія).
Загалом участь у заході беруть представники 40 країн. Фінал Євробачення 2022 відбудеться у суботу, 14 травня. На сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.
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