У четвер, 12 травня, в Турині (Італія) відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Свої конкурсні номери покажуть представники 18 країн. Де і коли дивитися другий півфінал Євробачення 2022 – далі у матеріалі.

Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення 2022 розпочнеться о 22.00 на телеканалі UA: Культура.

Також конкурс можна буде дивитися на онлайн-майданчиках:

Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2022 році проходить у Турині (Італія).

Загалом участь у заході беруть представники 40 країн. Фінал Євробачення 2022 відбудеться у суботу, 14 травня. На сцені зустрінуться по десять учасників із першого та другого півфіналів, а також країни Великої п’ятірки.