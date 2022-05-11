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Второй полуфинал Евровидения 2022: где смотреть, участники и ставки букмекеров

11 мая 2022, 08:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Второй полуфинал Евровидения 2022: где смотреть, участники и ставки букмекеров

12 мая состоится второй полуфинал Евровидения 2022. Уже 10 мая в Турине (Италия) в первом полуфинале выступили представители 17 стран, и теперь пришел черед выбрать последних финалистов.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2022

В Украине второй полуфинал Евровидения 2022 будут транслировать на канале UA: Культура. Начало запланировано на 22.00 12 мая (четверг).

Если нет возможности следить за мероприятием по ТВ, можно подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Участники второго полуфинала Евровидения 2022

Во время второго полуфинала Евровидения выступят представители 18 стран. 

  1. Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
  2. Израиль: Майкл Бен-Давид — I.M;
  3. Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
  4. Азербайджан: Надир Рустамли — Stay;
  5. Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
  6. Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am;
  7. Сан Марино: Акилле Лауро — Stripper;
  8. Австралия: Шелдон Рили — Not The Same;
  9. Кипр: Andromache — Ela;
  10. Ирландия: Brooke — That’s Rich;
  11. Северная Македония: Andrea — Circles;
  12. Эстония: Stefan — Hope;
  13. Румыния: WRS — Llámame;
  14. Польша: Кристиан Охман — River;
  15. Черногория: Vladana — Breathe;
  16. Бельгия: Жереми Макизе — Miss You;
  17. Швеция: Корнелия Якобс — Hold Me Closer;
  18. Чехия: We Are Domi — Lights Off.

Как голосовать за участников Евровидения

Чтобы проголосовать за своего фаворита во втором полуфинале Евровидения 2022, нужно отправить СМС-сообщение с кодом участника на номер 7576.

Голосование будет открыто после исполнения последней песни, оно будет длиться 15 минут. 50% результата определят телезрители, еще 50% – профессиональное жюри.

12 мая голосуют страны-участницы второго полуфинала, к ним также присоединятся жители Великобритании, Германии и Испании. Эти страны автоматически проходят в финал Евровидения.

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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022

Букмекеры

По прогнозам букмекеров, больше всего шансов победить во втором полуфинале Евровидения 2022 у представителей Швеции — 94%. Второе место за участниками от Польши — 93%. Тройку лидеров по прогнозам замыкает Эстония — букмекеры оценили их на 84%.

Отметим, что по результатам второго полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.

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