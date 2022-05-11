12 мая состоится второй полуфинал Евровидения 2022. Уже 10 мая в Турине (Италия) в первом полуфинале выступили представители 17 стран, и теперь пришел черед выбрать последних финалистов.

Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2022

В Украине второй полуфинал Евровидения 2022 будут транслировать на канале UA: Культура. Начало запланировано на 22.00 12 мая (четверг).

Если нет возможности следить за мероприятием по ТВ, можно подключиться к трансляции на онлайн-площадках:

Участники второго полуфинала Евровидения 2022

Во время второго полуфинала Евровидения выступят представители 18 стран.

Как голосовать за участников Евровидения

Чтобы проголосовать за своего фаворита во втором полуфинале Евровидения 2022, нужно отправить СМС-сообщение с кодом участника на номер 7576.

Голосование будет открыто после исполнения последней песни, оно будет длиться 15 минут. 50% результата определят телезрители, еще 50% – профессиональное жюри.

12 мая голосуют страны-участницы второго полуфинала, к ним также присоединятся жители Великобритании, Германии и Испании. Эти страны автоматически проходят в финал Евровидения.

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Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022

По прогнозам букмекеров, больше всего шансов победить во втором полуфинале Евровидения 2022 у представителей Швеции — 94%. Второе место за участниками от Польши — 93%. Тройку лидеров по прогнозам замыкает Эстония — букмекеры оценили их на 84%.

Отметим, что по результатам второго полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.