12 мая состоится второй полуфинал Евровидения 2022. Уже 10 мая в Турине (Италия) в первом полуфинале выступили представители 17 стран, и теперь пришел черед выбрать последних финалистов.
Где и когда смотреть второй полуфинал Евровидения 2022
В Украине второй полуфинал Евровидения 2022 будут транслировать на канале UA: Культура. Начало запланировано на 22.00 12 мая (четверг).
Если нет возможности следить за мероприятием по ТВ, можно подключиться к трансляции на онлайн-площадках:
- на официальном Facebook-аккаунте Евровидения;
- на сайте Суспільне Культура;
- на сайте Суспільне Евровидение;
- на YouTube-канале Евровидение Украина;
- в приложении Дія (Услуги — Дія.TV — Канал UA: Культура).
Участники второго полуфинала Евровидения 2022
Во время второго полуфинала Евровидения выступят представители 18 стран.
- Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
- Израиль: Майкл Бен-Давид — I.M;
- Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
- Азербайджан: Надир Рустамли — Stay;
- Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
- Мальта: Эмма Мускат — I Am What I Am;
- Сан Марино: Акилле Лауро — Stripper;
- Австралия: Шелдон Рили — Not The Same;
- Кипр: Andromache — Ela;
- Ирландия: Brooke — That’s Rich;
- Северная Македония: Andrea — Circles;
- Эстония: Stefan — Hope;
- Румыния: WRS — Llámame;
- Польша: Кристиан Охман — River;
- Черногория: Vladana — Breathe;
- Бельгия: Жереми Макизе — Miss You;
- Швеция: Корнелия Якобс — Hold Me Closer;
- Чехия: We Are Domi — Lights Off.
Как голосовать за участников Евровидения
Чтобы проголосовать за своего фаворита во втором полуфинале Евровидения 2022, нужно отправить СМС-сообщение с кодом участника на номер 7576.
Голосование будет открыто после исполнения последней песни, оно будет длиться 15 минут. 50% результата определят телезрители, еще 50% – профессиональное жюри.
12 мая голосуют страны-участницы второго полуфинала, к ним также присоединятся жители Великобритании, Германии и Испании. Эти страны автоматически проходят в финал Евровидения.
Прогнозы букмекеров на Евровидение 2022
По прогнозам букмекеров, больше всего шансов победить во втором полуфинале Евровидения 2022 у представителей Швеции — 94%. Второе место за участниками от Польши — 93%. Тройку лидеров по прогнозам замыкает Эстония — букмекеры оценили их на 84%.
Отметим, что по результатам второго полуфинала 10 стран пройдут в финал Евровидения, который пройдет в субботу, 14 мая.