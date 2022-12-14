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Где смотреть Нацотбор на Евровидение 2023

14 декабря 2022, 10:10
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Євробачення

Уже 17 декабря станет известно, кто представит Украину на Евровидении 2023. В субботу пройдет финал Нацотбора, начало которого запланировано на 17:00.

Где смотреть Нацотбор на Евровидение 2023

В условиях войны Нацотбор пройдет в бомбоубежище, однако увидеть его сможет каждый желающий. Так, прямой эфир покажут на UA: Культура, YouTube-канале Евровидение Украина и на других диджитал-платформах Суспільного.

Посмотреть финал Нацотбора на Евровидение 2023 можно будет и в приложении Дія. В нем же зрители смогут проголосовать за понравившегося участника, точно так же, как выбирали и судей.

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Проголосовать можно будет и с помощью смс-сообщения, отправив порядковый номер участника на соответствующий телефонный номер, который назовут в прямом эфире.

Напомним, за право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе борются 10 участников.

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2023

Победителя же определят зрители и звездное жюри, в составе которого певица Джамала, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы Антитела Тарас Тополя.

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