Уже 17 грудня стане відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2023. У суботу відбудеться фінал Нацвідбору, початок якого запланований на 17:00.

Де дивитись Нацвідбір на Євробачення 2023

В умовах війни Нацвідбір пройде в бомбосховищі, проте побачити його зможе кожен охочий. Так, прямий ефір покажуть на UA: Культура, YouTube-каналі Євробачення Україна та на інших діджитал-платформах Суспільного.

Подивитися фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 можна буде і у додатку Дія. У ньому ж глядачі зможуть проголосувати за учасника, який сподобався, так само, як обирали і суддів.

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Проголосувати можна буде і за допомогою смс-повідомлення, відправивши порядковий номер учасника на відповідний номер, який назвуть у прямому ефірі.

Нагадаємо, за право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються 10 учасників.

Переможця ж визначать глядачі та зіркове журі, у складі якого співачка Джамала, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя.