Євробачення 2023: як обиратимуть представника України

Глава делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська розповіла, як обиратимуть представника нашої країни на міжнародний пісенний конкурс у 2023 році.

За словами Оксани, основна робота зараз – визначення списку фіналістів. Після сформованого лонглісту вже відбулися прослуховування, за результатами яких буде складено шортлісту. Про це вона розповіла в ефірі марафону Єдині новини.

– Учасникам, які увійдуть до шортлісту, буде також запропоновано укласти договір, і вже до 17 листопада ми оголосимо список фіналістів – ту десятку виконавців, яка виступатиме в прямому ефірі 17 грудня, і серед яких глядачі та журі оберуть, хто представлятиме Україну у Великій Британії, – зазначила Скибінська.

Пісні фіналістів будуть оприлюднені за 2-3-му тижні до фіналу для того, щоб аудиторія змогла ознайомитися з композиціями краще.

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– Правила голосування залишаються колишніми: розподіл голосів 50 на 50 – журі та глядачі. Останні визначатимуть переможця в Дії. Ще одним нововведенням цього року є те, що всі голосування відбуваються за допомогою застосунку Дія, – підсумувала Оксана.

Раніше користувачі Дії обрали трійку переможців голосування за журі Нацвідбору на Євробачення 2023. Найбільшу кількість голосів набрали Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.