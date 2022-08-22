Индийская актриса Приянка Чопра записала видеообращение в поддержку украинских детей.

Звезда Болливуда призвала мир помогать деткам, которые вынужденно покинули свой дом из-за полномасштабной войны, что развязала РФ.

В ролике Приянка показала кадры с украинскими семьями, с которыми она встретилась во время своего визита в Польшу. Актриса сказала, что война лишила детей возможности получения образования и нормальной жизни.

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— Миллионы украинских детей были вынуждены уехать из родной страны и искать безопасность в соседних странах, таких как Польша. Прошло шесть месяцев этой ужасной войны. Начинается новый учебный год, и украинские дети должны получать образование. Мы должны помочь им получать образование, а также получать эмоциональную и психологическую поддержку. Мы призываем прекратить атаки на образование, — сказала Чопра.

Актриса добавила, что осталось менее чем две недели до начала учебного года, поэтому украинским детям должны предоставить все необходимое для получения образования.

— Будь то возвращение в безопасные классы, онлайн-обучение или их сочетание. В Украине и во всем мире нападения на школы должны прекратиться, — отметила Приянка.

Стоит отметить, что многие мировые звезды осуждают нападение РФ на Украину. Они призывают как можно скорее прекратить войну, а также оказывают разнообразную помощь, как гуманитарную, так и материальную.