Молчание о войне награжденных званиями в Украине артистов приравнивается к предательству — Ткаченко

Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой лишить государственных наград Украины артистов, которые молчат о войне или откровенно поддерживают российскую агрессию.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что речь идет о почетных званиях Народный артист Украины и Заслуженный артист Украины.

В “черный список” попали Николай Басков, Владимир Бортко, Василий Герелло, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Светлана Лобода, Игорь Крутой, Таисия Повалий и другие артисты.

— Не могут быть народными или заслуженными артистами Украины предатели. Когда тысячи украинских и мировых художников осудили войну, которую развязала Россия против Украины, они продолжают свое творчество на территории этого мордора, оплачивая налоги государству-агрессору. А о своей позиции относительно вторжения молчат, — подчеркнул министр культуры.

По мнению Ткаченко, молчание граждан Украины или награжденных званиями в Украине приравнивается к измене. Они молчат, даже когда Российская Федерация бомбит украинские города, убивает детей и мирных жителей.

– Они не имеют права носить звание народных или заслуженных артистов. Для этого нужно быть с народом Украины или заслужить это звание. Ни у одного из этих людей такой черты нет, — убежден Александр Ткаченко.

Министерство культуры и информполитики присоединилось к заявлению комитета. Ткаченко попросил президента Владимира Зеленского поддержать инициативу и лишить государственных наград артистов, которые молчат о войне и российских военных преступлениях.