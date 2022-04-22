Украинский артист Андрей Данилко (Верка Сердючка) прокомментировал позицию российского певца Николая Баскова, который активно поддерживает войну в Украине и политику президента РФ Владимира Путина.

По словам Андрея, он просто боится лишиться источников дохода. Он сказал, что знает характер Баскова и объяснил, что такое субботники у артистов.

— Например, вам какой-то олигарх что-то дарит и если вы берете подарок, то уже обязаны… Я никогда ничего не брал, конечно, мне давали и предлагали на каких-то больших корпоративах. У нас принцип — никогда не садиться за стол… То вот они (российские артисты, — Ред.) садились за столы, общались. Я их понимаю, они приобретали хороших знакомых, новых заказчиков, — объяснил Данилко.

Он выразил сомнения по поводу того, что Басков может своими силами собрать большие залы на сольниках.

— Ему нужно находиться у кормушки, иметь влиятельных покровителей, которые решают за него вопросы. Ему нужно находиться на ТВ, все. Он думает только о себе, поверьте, ни про какую Россию он не думает, это абсолютно зацикленный на себе человек, — подчеркнул артист.

Ранее Андрей Данилко прокомментировал запрет въезжать в Россию ближайшие 50 лет. Артист высмеял стоп-лист, отметив, что и так уже успел везде там побывать.

Единственное о чем он сожалеет — не сможет быть на похоронах Путина.

Фото: Андрей Данилко