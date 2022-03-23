Международная группа историков и журналистов Starlight Media создала медиапроект, в котором сравнила события в России и поступки Владимира Путина в преддверии вторжения в Украину и ситуацию в фашистской Германии и действия Адольфа Гитлера накануне Второй мировой войны.

Цель проекта neveragain.media – с помощью конкретных фактов продемонстрировать, что агрессия России против Украины представляет реальную угрозу безопасности Европы и всего мира. Сайт создан на трех языках.

Вывод авторов проекта – Путин почти на 100% повторяет шаги Гитлера и ведет мир к новой глобальной войне. Если российский диктатор сегодня не будет остановлен в Украине, то завтра боевые действия охватят Европу и весь мир.

Проект адресован западным медиа, политикам и обычным гражданам, которые не всегда имеют возможность системно и объективно проанализировать происходящие события. Кроме того, он будет полезен украинским дипломатам и профессиональному сообществу, которое борется с российскими фейками и дезинформацией. Авторы также надеются, что собранные материалы дойдут хотя бы до части граждан России.

Нельзя допустить повторения ошибки, которая снова будет стоить жизни десяткам миллионов людей. Команда Neveragain.media призывает международное сообщество понять: если западный мир не будет действовать, Третья мировая война неизбежна.

Существующие факты необходимо активно распространять – делись этим сайтом, его фактами и видео в социальных сетях с хештегами #PutinHitler #StopPutin #Neveragain #NoWWIII.

Neveragain.media продолжает сбор данных. Команда проекта призывает историков, журналистов, медиаэкспертов со всего мира приобщаться к исследованию и дополнять его новой информацией – info.neveragain@gmail.com.