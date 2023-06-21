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Дантес сказал, действительно ли назвал Дорофееву “мышью” в своей песне Чуєш

21 июня 2023, 19:04
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вова Дантес
Источник: Владимир Дантес

Певец и комик Владимир Дантес ответил, действительно ли назвал свою эск-супругу, исполнительницу Надю Дорофееву “мышью” в новой песне.

Недавно Дантес презентовал композицию Чуєш и клип к ней, в котором снялся вместе со своей возлюбленной Дашей Кацуриной. Поклонники восприняли слова песни как отсылку к Наде Дорофеевой.

В частности, в композиции он поет: Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Поэтому многих интересует, действительно ли он называл бывшую “мышью”.

— А у меня же жизни своей нет! Ни в коем случае. Очень странно, что люди натягивают такой смысл именно на эту фразу, потому что я никогда бы вообще в жизни не смог так сказать о своей бывшей, потому что я уважаю свои бывшие отношения, — сказал Дантес.

Он добавил, если бы он назвал так свою бывшую, то попросту не уважал бы и самого себя, а поскольку себя он любит, то и отношения к прошлому такого не допустит.

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Напомним, отношения Дорофеева и Дантес разорвали весной 2022 года. Певица ушла от исполнителя к ресторатору Михаилу Кацурину.

К слову, недавно появились первые подробности свадьбы Дорофеевой и Кацурина, которая якобы состоялась на прошлой неделе. Сами влюбленные о своем бракосочетании ничего не говорили.

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