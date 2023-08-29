Продюсер и основатель Secret Service EA Михаил Ясинский рассказал, сколько зарабатывал певец Макс Барских до начала полномасштабной войны.

Говорит, гонорар артиста составлял $50 тыс., работать он мог минимум 10 раз в месяц.

— 10 раз по $50 тыс. — это $500 тыс. И это просто какой-то космос, — сказал Ясинский.

Добавляет, Макс Барских как проект окупился уже давно и очень серьезно. Сейчас он партнер режиссера и продюсера Алана Бадоева по этому проекту.

— У нас есть стратегия. Ну, мы работаем более тактически. Здесь и сейчас. Планировать ничего не можем. У нас нет данных, чтобы прогнозировать наше будущее. Есть фонды, которые помогают сейчас реализовывать творческие планы… Максим уже полноценный партнер Алана. Раньше это был человек на контракте, сейчас его решение в приоритете, — поделился Михаил.

Ранее Ясинский также рассказывал, сколько артисты зарабатывают во время войны. По его словам, доход звезд упал в 10-15 раз по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года.