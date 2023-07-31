Музыкальный продюсер Михаил Ясинский рассказал, сколько артисты первого эшелона зарабатывали до полномасштабной войны и какой у них доход сейчас. Также он раскрыл гонорары исполнителей за корпоративы.

По его словам, до 24 февраля 2022 года известные артисты, уровня Оли Поляковой, Макса Барских, Потапа, Дмитрия Монатика могли зарабатывать более $1 млн в год. То есть, где-то около $50-100 тыс. в месяц.

— Сейчас если в год валовый доход будет до $100-150 тыс., то это будет очень хорошо. Кто-то вообще ничего не делает, кто-то просто отошел от работы и не тратит деньги на песни, новые программы, кто-то тратит полностью на волонтерство, а кто-то миксует… У каждого своя история, — отметил Ясинский.

Добавляет, средний гонорар артиста сейчас на корпоративах зависит от заказчика — что за люди, кто будет на мероприятии и другие вопросы, касаемые события. В целом — от $10-15 тыс.