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Следующее Евровидение — в Крыму: реакция сети на победу Kalush Orchestra

15 мая 2022, 02:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Калуш

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022. Коллектив выступал на международном песенном конкурсе с композицией Stefania.

Букмекеры прогнозировали победу именно нашей группе и оказались правы. Песня Stefania обрела широкую популярность и стала неким гимном полномасштабной войны, которую РФ начала в нашей стране.

Победу Украины на Евровидении 2022 ожидали, казалось бы, практически все. Как в сети отреагировали на победу Kalush Orchestra — далее в материале.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в своем Telegram, что не сомневался в том, что рэперы займут первое место. Также он сказал, что это одна из побед, поскольку самая главная нас еще ждет.

— Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир! Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, — написал Ткаченко.

Поздравил наших представителей и президент Владимир Зеленский, отметив, что мужество украинцев впечатляет весь мир. Также он выразил уверенность в том, что вскоре наступит самая главная победа для Украины.

— Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! — написал Владимир Зеленский.

Политик Николай Кулеба также уже написал в своем Facebook о победе Kalush Orchestra, отметив, что мы все гордимся ими.

— Спасибо за ваш призыв спасти Азовсталь! За то, что смелость держать не только музыкальный, но и информационный фронт. Расчищаем Украину от рашистского мусора и готовимся к Евровидению 2023 года в Украине! — написал он.

Весь интернет заполнен новостями о победе украинских рэперов — пользователи сети оставляют приятные слова.

— Сегодня вечером ваша песня покорила наши сердца.

— Kalush Orchestra. Украина. Евровидение 2022.

— Ждем в следующем году. Победа за нами во всех направлениях!

— Все будет Украина! Я плачу!

Немало реакция оставляют пользователи сети и в комментариях Kalush Orchestra в Instagram.

  • Заслуженная победа!
  • Вы самые лучшие! Спасибо за победу и смелость!
  • Поздравляю с победой, парни!
  • Вся Украина гордится вами. Слава Украине!
  • Плачу! Вы невероятные!
  • Это было сильно!
  • Следующее Евровидение в Крыму!
  • Самая большая гордость всей страны! Спасибо за первую, но не последнюю победу! Дальше — больше! 

Напомним, что Украина занимала первые места на Евровидении в 2004 и 2016 годах.

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Теги
Kalush, Евровидение
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