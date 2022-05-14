Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2022. Коллектив выступал на международном песенном конкурсе с композицией Stefania.
Букмекеры прогнозировали победу именно нашей группе и оказались правы. Песня Stefania обрела широкую популярность и стала неким гимном полномасштабной войны, которую РФ начала в нашей стране.
Победу Украины на Евровидении 2022 ожидали, казалось бы, практически все. Как в сети отреагировали на победу Kalush Orchestra — далее в материале.
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко написал в своем Telegram, что не сомневался в том, что рэперы займут первое место. Также он сказал, что это одна из побед, поскольку самая главная нас еще ждет.
— Смелость – это быть украинцем. Это не упускать никакой возможности, чтобы сказать миру правду. Гордимся! Спасибо за поддержку, мир! Начинаем думать, где именно в Украине будем проводить Евровидение-2023, — написал Ткаченко.
Поздравил наших представителей и президент Владимир Зеленский, отметив, что мужество украинцев впечатляет весь мир. Также он выразил уверенность в том, что вскоре наступит самая главная победа для Украины.
— Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей Евровидения принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! — написал Владимир Зеленский.
Политик Николай Кулеба также уже написал в своем Facebook о победе Kalush Orchestra, отметив, что мы все гордимся ими.
— Спасибо за ваш призыв спасти Азовсталь! За то, что смелость держать не только музыкальный, но и информационный фронт. Расчищаем Украину от рашистского мусора и готовимся к Евровидению 2023 года в Украине! — написал он.
Весь интернет заполнен новостями о победе украинских рэперов — пользователи сети оставляют приятные слова.
— Сегодня вечером ваша песня покорила наши сердца.
Congratulations #KalushOrchestra for winning #Eurovision
Tonight your song won our heart ???????? pic.twitter.com/oOBuWRVLZ9
— Політолог Кекс (@Keks_politolog) May 14, 2022
— Kalush Orchestra. Украина. Евровидение 2022.
#KalushOrchestra #Ukraine #ESC2022 pic.twitter.com/XwRgFp8v4C
— natkul (@natalia_kulenko) May 14, 2022
— Ждем в следующем году. Победа за нами во всех направлениях!
Чекаємо всіх наступного року!!!!
Перемога за нами у всіх напрямках ????????#Eurovision #SaveAzovstal #KalushOrchestra pic.twitter.com/wUctAL9qgx
— ex_risu_sole ???? (@Anytnelav8) May 14, 2022
— Все будет Украина! Я плачу!
Все буде Україна #SaveAzovstal #KalushOrchestra #ESC2022 #Eurovision #EUROVISION #Україна
Я плачу ???? pic.twitter.com/INl8mEzLH5
— Anastasia Grushchuk (@AGrushchuk10) May 14, 2022
Немало реакция оставляют пользователи сети и в комментариях Kalush Orchestra в Instagram.
- Заслуженная победа!
- Вы самые лучшие! Спасибо за победу и смелость!
- Поздравляю с победой, парни!
- Вся Украина гордится вами. Слава Украине!
- Плачу! Вы невероятные!
- Это было сильно!
- Следующее Евровидение в Крыму!
- Самая большая гордость всей страны! Спасибо за первую, но не последнюю победу! Дальше — больше!
Напомним, что Украина занимала первые места на Евровидении в 2004 и 2016 годах.