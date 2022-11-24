Андрей Бедняков назвал украинцев, виновных в ракетных обстрелах. Актер обратился к тем, кто до сих пор поддерживает российский контент.

Свою мысль Андрей эмоционально выразил в Instagram.

Так, речь идет о тех, кто будет выставлять Stories с концертов Тимати и будет плакать с вином под плаксивый кальянный реп. Телеведущий также упрекнул тех, кто под грустный дэнс будет звонить бывшему.

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— Знайте, вы так же лупили по украинской энергетике и оставляли украинцев без света и тепла, — закончил свою мысль Бедняков.

Напомним, что активное прослушивание музыки российских исполнителей и просмотр видео в YouTube на каналах РФ помогает нашему врагу заработать, выпуская больше ракет по территории Украины.

Артист также напомнил, каким должен быть настоящий украинец. Это человек, который высушил волосы от сушилки рук на заправке и зарядил телефон в супермаркете, чтобы задонатить ВСУ и приблизить нашу победу.

Андрей очень остро реагирует на войну Украины с РФ — его родной город Мариуполь до сих пор под оккупацией. Еще летом он показал, как выглядела улица, на которой он вырос. Так, вдоль всей линии все здания уничтожены.

Напомним, что совсем недавно Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. У телеведущего родился сын, которого он поздравил в соцсетях.