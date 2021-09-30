Украинский хореограф-постановщик и суддя шоу Україна має талант Евгений Кот рассказал, как его домогалась несовершеннолетняя поклонница в переписке.

По словам хореографа, признаниями в любви и откровенными фото его закидывают практически ежедневно. Недавно ему и вовсе написала девочка, которой нет 18 лет, совсем не детские слова.

— Она начала писать мне что-то типа, что хочет меня, что она уже голая и ждет меня в Черкассах, чтобы я приехал, — рассказал Евгений.

Однако он поставил ее в ступор, спросив, как ей не стыдно писать такое женатому мужчине? В ответ она извинилась.

— Начала писать: Я вас поняла. Извините меня. Я так больше не буду, — вспоминает Кот.

Также он рассказал, что одна из поклонниц не просто комментирует все его фотографии и пишет в личные сообщения, но еще и придумала с ним роман. Кроме того, всем остальным девушкам, которые появляются рядом с хореографом, обещает месть.

Стоит отметить, что хореограф женат и счастлив в браке.

Ранее Евгений Кот дал эксклюзивное интервью Фактам ICTV, в котором рассказал историю своего успеха и о том, как решил стать хореографом.

По словам танцора, главное — заниматься тем чем нравится и полностью отдаваться своему делу, а все остальное придет бонусом.