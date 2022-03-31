Жена украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова рассказала, что им с маленьким сыном хотели отказать в авиаперелете в Турции из-за визы беженцев.

В Instagram она обнародовала серию фото, сообщив, что они пережили ад, а сын Михаил еще в жизни столько не плакал.

— Нас не хотели сажать в самолет из-за своей тупости! И относились к нам как к скоту, — написала Екатерина.

Блогер сказала, что они летят по визам беженцев, однако турецкая авиакомпания такого никогда не видела.

— На посадке в самолет сказали: Идите в офис и там выясняйте. В огромном аэропорту Стамбула куда-то мы должны были бежать после пересадки, имея мало времени. Им все равно, что в нашей стране война, и мы с ребенком! Турки! И это не помогло. Они не хотели нас сажать. Я кричала, просила, чтобы разобрались. А они не хотели разбираться. Это ад, — написала она.

Репяхова отметила, что ей пришлось поднять скандал, чтобы хоть кто-то обратил внимание на сложившуюся ситуацию и их пустили в самолет.

Напомним, что недавно Екатерина Репяхова уехала с сыном из Украины в Германию, однако сказала, что это не конечная точка их маршрута. Куда именно направляется жена Павлика — пока что неизвестно.

Репяхова не единственная, кто покинул территорию Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Так, Слава Каминская вывезла своих детей в Нидерланды.