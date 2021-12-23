Украинский певец, автор хита Гуси Wellboy (Антон Вельбой) назвал Олю Полякову классиком украинской литературы. Исполнитель признался, сколько времени сможет прожить на $100 и поведал, что ему запрещено делать по контракту.

Отвечая на вопрос, кто автор строк — Тебя искала я по белу свету, и там, и сям, и даже по интернету. Нашла в соседнем доме… Антон сразу же узнал Олю Полякову и прочитал на память весь куплет песни Шлепки.

— Это невероятный классик украинской литературы Ольга Полякова. Я ее очень люблю, — сказал Wellboy.

Антон отметил, что на $100 сейчас смог бы прожить недели две точно.

— Год назад на $100 я бы смог прожить в общаге и не о чем не думая месяц. $100 это огромные деньги, вы что, — сказал музыкант.

Певец сказал, что по контракту ему нельзя пить на съемках и опаздывать, но он этого и не делает. Wellboy отметил, что был лиш раз, когда он выходил под алкоголем на сцену.

— Это было на Х-факторе… Я выпил немного коньяка, мне сказали, что это для голоса хорошо, поскольку мои связки были не в лучшей форме. Я выпил коньяка, вышел на сцену, но не кайфонул от этого. Ты плывешь, у тебя расплываются люди, ты на сцене герой, поешь… Потом смотришь эфир и понимаешь, что-то не то, — вспомнил Антон.

Недавно стало известно, что Тина Кароль принимает участие в раскрутке Wellboy. Она помогает продюсеру исполнителя Юрию Бардашу, находясь в долевом участии.