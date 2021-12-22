Украинская певица Тина Кароль призналась, что занимается раскруткой молодого артиста Антона Вельбоя (Wellboy).

Она помогает продюсеру исполнителя Юрию Бардашу. Сама Тина пока не готова полностью брать на себя ответственность за другого артиста.

— Быть продюсером – это, прежде всего, моральная ответственность, к которой я не готова… Я готова участвовать. Как, например, c Wellboy. Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в долевом участии, – призналась Кароль.

Оказывается, именно Тина дала деньги за запись дебютного трека Wellboy Гуси, который стал одним из самых прослушиваемых в Украине по итогам этого года.

– Изначально первые финансы на запись песни Гуси он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе продвигаться. Но я сразу Бардашу сказала: ты заявляешь, что его продюсер, я только соучаствую, – рассказала Тина.

Ранее Wellboy вместе с другими молодыми исполнителями приняли участие в записи альбома Тины Кароль Молодая кровь. Они вместе исполнили песню, которая называется Черкай іскру.

В альбом также вошли треки, записанные с группой Kazka, артисткой Alina Pash, группами Latexfauna и Сам на Сам, Никитой Ломакиным и Ivan Navi.