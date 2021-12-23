Український співак, автор хіта Гуси Wellboy (Антон Вельбой) назвав Олю Полякову класиком української літератури. Виконавець зізнався, скільки часу може прожити на $100 і розповів, що йому заборонено робити за договором.

Відповідаючи на запитання, хто автор рядків – Тебя искала я по белу свету, и там, и сям, и даже по интернету. Нашла в соседнем доме… Антон одразу ж впізнав Олю Полякову і прочитав на пам’ять весь куплет пісні Шлепки.

– Це неймовірний класик української літератури Ольга Полякова. Я її дуже люблю, – сказав Wellboy.

Антон зазначив, що на $100 наразі зміг би прожити тижнів два точно.

– Рік тому на $100 я зміг би прожити в гуртожитку і не про що не думаючи місяць. $100 – це величезні гроші, ви що, – сказав музикант.

Співак сказав, що за контрактом йому не можна пити на зйомках та спізнюватися, але він цього й не робить. Wellboy зазначив, що був лише раз, коли він виходив напідпитку на сцену.

– Це було на Х-факторі… Я випив трохи коньяку, мені сказали, що це для голосу добре, оскільки мої зв’язки були не в найкращій формі. Я хильнув коньяку, вийшов на сцену, але не кайфонув від цього. Ти пливеш, у тебе розпливаються люди, ти на сцені герой, співаєш… Потім дивишся ефір і розумієш, щось не те, – згадав Антон.

Нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль бере участь у розкручуванні Wellboy. Вона допомагає продюсеру виконавця Юрію Бардашу, перебуваючи у пайовій участі.