Украинский певец Wellboy (настоящее имя Антон Вельбой), который прославился благодаря своей песне Гуси, рассказал, свободно ли его сердце.

21-летний исполнитель признался, что редко в своей жизни пока что встречал умных девушек и второй половинки у него нет.

— Когда ты учишься в университете, то в основном тебя окружают студентки, которые еще сами чему-то учаться. Словом, мое сердце свободно. Давайте, девочки, все пишите мне, для всех найдется в моем сердце место, — отметил Wellboy.

Wellboy — восходящая украинская звезда, которая за столь короткий промежуток времени получила бешенную популярность. В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Wellboy признался, как ему удалось написать хит Гуси. Исполнитель отметил, что в этом ему помогли Юрий Бардаш и Евгений Триплов.

На написание слов для песни артиста вдохновила природа родного села Грунь, которое находится в Сумской области. По словам Wellboy уникальность трека Гуси заключается в том, что он написан от души.

Антон был участником десятого сезона вокального шоу X-Фактор. Парень дошел до финала, но победить ему не удалось.