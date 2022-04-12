Украинский певец Макс Барских готовит новый трек в поддержку Вооруженных сил Украины. Первый отрывок сингла Don’t fuck with Ukraine артист уже выложил в сеть.

– Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком, – комментирует будущую премьеру Барских.

Англоязычный сингл готовится к выпуску на международном лейбле и создан специально для поддержки боевого духа каждого украинца.

Поклонники уже оценили предстоящий трек:

Крутяк! Трек точно поддержит боевой дух наших ребят!

Макс, это всемирный хит! Ждем с нетерпением!

Очень драйвовым будет трек! Супер! Заряд для каждого украинца!

Правильная музыка всегда мотивирует! Слава Украине!

Ранее Макс Барских выпустил украиноязычную песню Буде весна, которая мгновенно стала одним из саундтреков в войне Украины против РФ.

Стоит отметить, что до 24 февраля Макс Барских не сторонился концертов и наград в России. Однако с началом широкомасштабного вторжения путинских войск в Украину он решительно осудил агрессию.

Макс Барских отменил выступления в РФ и отказался возвращать деньги за билеты, направив их на помощь Украине. Более того, он запретил использовать свою музыку на территории страны-агрессора.

Позже певец отправился обучаться военному делу, чтобы защищать родную землю.