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Расскажет о войне: Макс Барских выступит на конференции MusicCon

26 апреля 2022, 13:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Макс Барских
Источник: Макс Барских

Украинский певец Макс Барских выступит на конференции MusicCon в рамках Billboard Music Awards 2022. Артист расскажет международному сообществу о событиях в нашей стране.

Выступление исполнителя на Billboard MusicCon, которое пройдет в Лас-Вегасе с 13 по 14 мая — это прецедент в украинском шоу-бизнесе, поскольку впервые украинский артист будет принимать участие в этом событии.

Программа MusicCon будет состоять из дискуссионных панелей, одну из которых возглавит Макс Барских — она получила название в честь его песни Don’t Fuck with Ukraine! Музыкант выступит с речью, в которой из первых уст расскажет о войне в Украине и о событиях, которые происходят прямо сейчас.

— Я расскажу свою историю! А моя история – это история моей страны, это наша история, — написал Барских в Instagram.

Также он исполнит свою песню Буде весна.

Отметим, что сейчас Барских находится в Киеве. Его участие в Billboard MusicCon возможно при получении официального разрешения на временный выезд из страны, который он сейчас ожидает.

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В начале апреля мы сообщали, что Макс Барских готовится воевать против РФ. Артист, который родом из Херсона, отправился на обучение по военному делу.

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