Певица Светлана Тарабарова рассказала о романе с исполнителем Владимиром Дантесом. Отношения между ними зародились, когда они оба были участниками Фабрики звезд, и длились почти три года.

Мало кто знал, что между артистами был роман — только круг шоу-бизнеса. Светлана говорит, что какое-то время ей было стыдно.

— Но сейчас мне не стыдно. Мне было стыдно. До свадьбы никто не знал, с кем я встречаюсь. То есть я считала личное личным. Когда я вступила в брак, я хотела семью, детей, здесь уже я поделилась этой историей. До этого не хотела, чтобы слухи о том, с кем ты встречаешься, не давали музыке возможность быть услышанной, — высказалась Тарабарова.

Добавляет, в то время они еще были детьми. Не могли справиться с эмоциями и той славой, которая пришла к ним в то время.

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— Мы вместе были не ок, как пара. Очень токсичными. Мы не могли справиться со своими эмоциями, на нас навалилась слава. Мы подумали, что мы схватили Бога за бороду. Мы не справились. Мы не знали, как это – уважение друг к другу, как это – быть верными. Ну, это уже со стороны Володи, — отметила Светлана.

Говорит, они несколько раз хотели заключить брак, но из-за постоянных ссор не сделали этого. Однако уверена, ничем хорошим тогда это бы не закончилось.

Сейчас, говорит, она очень горда за то, кем Дантес стал. И даже начали здороваться друг с другом. Повзрослели.

Сама Тарабарова счастлива в браке с 2016 года с продюсером Алексеем Бондарем. У них трое детей — сын и две дочери.

Дантес же после развода с певицей Надей Дорофеевой строит отношения с дизайнером Дашей Кацуриной.