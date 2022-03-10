Популярный видеохостинг YouTube полностью приостановил все функции монетизации для российских пользователей.

Введенные ограничения распространяются на подписки YouTube Premium и Music Premium, а также на функции спонсорства, суперстикеров, суперчата и “мерч”.

Это означает, что авторы роликов в YouTube из России пока не будут получать прибыль от всех функций, связанных с монетизацией.

Ранее в России полностью приостановили рекламу Google и YouTube.

Также в России официально заблокировали Facebook. Соответствующее решение принял не владелец Meta Марк Цукерберг, а Роскомнадзор.

Теперь россияне могут пользоваться соцсетью с помощью виртуальной частной сети (VPN).

24 февраля Россия начала войну в Украине. С тех пор все цивилизованные страны мира и всемирно известные люди призывают президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить огонь.

Против России вводятся санкции, для них закрывают небо, а популярные бренды одежды, еды, техники и другого уходят с рынков.