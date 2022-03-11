Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

В РФ официально заблокировали Instagram — у россиян осталось 48 часов

11 марта 2022, 20:27
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Instagram

В России официально заблокировали социальную сеть Instagram, которой владеет компания Meta Platforms Inc.

Об этом заявляет пресс-служба российского Роскомнадзора.

Причиной там назвали решение Meta относительно изменения правил размещения информации, содержащей призывы к насилию. Вот только в правилах Meta говорится, что речь идет о призывах к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину. О всех гражданах РФ речь не идет.

“Великодушные” цензурщики из Роскомнадзора дали россиянам 48 часов переходного периода, чтобы те смогли переместить фото и видео из Instagram.

Поэтому Instagram в РФ заблокируют в 00.00 14 марта.

Читайте также:
TikTokTikTok приостанавливает работу в России

Теги
Instagram
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь