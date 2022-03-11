В России официально заблокировали социальную сеть Instagram, которой владеет компания Meta Platforms Inc.

Об этом заявляет пресс-служба российского Роскомнадзора.

Причиной там назвали решение Meta относительно изменения правил размещения информации, содержащей призывы к насилию. Вот только в правилах Meta говорится, что речь идет о призывах к насилию против российских солдат на фоне вторжения в Украину. О всех гражданах РФ речь не идет.

“Великодушные” цензурщики из Роскомнадзора дали россиянам 48 часов переходного периода, чтобы те смогли переместить фото и видео из Instagram.

Поэтому Instagram в РФ заблокируют в 00.00 14 марта.