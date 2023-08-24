Украинский артист Олег Скрипка попал в громкий скандал — солист группы Вопли Видоплясова выступил на одной сцене с россиянами. Олег уже прокомментировал ситуацию.

Так, речь идет о фестивале Music Saves the World, который в этом году состоялся в Черногории. Примечательно, что до 2019-го он проходил в России под названием Усадьба Jazz.

О визите украинского артиста на мероприятие рассказала российский продюсер Мария Семушкина, которая знакома с Олегом не первый год. Она заявила, что пригласила певца и тот согласился. Правда, спустя время публикация стала скрытой для пользователей Facebook.

— Я пригласила Олега на сцену, и вместе музыкантами-беженцами из России и певицей из Франции произошел отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира, — заявила Семушкина.

Очевидно, что об участии россиян было известно заранее — тем более, что в афише сообщалось, что вырученные деньги пойдут на помощь украинским и российским беженцам. На фоне общего недовольства в соцсетях артист оперативно закрыл комментарии под публикациями в Instagram, а затем озвучил и свою позицию, заявив, что это все “информационная атака”.

— Мы выступали в Черногории с концертами. И я посетил одно мероприятие, которое должно было помочь украинским детям. А потом оказалось, что там были россияне в организации или где-то там, — кратко прокомментировал ситуацию артист.

Недавно был еще один неприятный инцидент с нашими музыкантами и россиянами. Так, речь идет о скандале вокруг фестиваля Easy Busy Fest в Варшаве, где должны были выступать наши артисты. Как оказалось, одним из спонсоров ивента была компания, связанная с РФ.